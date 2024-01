Geisterfahrer bevorzugen Wochenenden und die Dunkelheit

„Hotspot“ Villach

Als „Geisterfahrer-Hotspot“ gilt dabei der Großraum Villach. Hier wurden auf der A2, der A10, der A11 und am Knoten Villach in Summe 62 Falschfahrer gezählt – das entspricht 14 Prozent aller Fälle in Österreich.

Ebenfalls klar hervorgeht aus den Zahlen, dass es zu Geisterfahrten verstärkt in der Dunkelheit kommt. Spitzenmonat ist der November mit 49 Falschfahrern, gefolgt von Dezember (47) und Oktober (37). Die wenigsten Meldungen gab es im Februar (30). Im Tagesverlauf sind die meisten Geisterfahrer am frühen Abend von 18 bis 21 Uhr unterwegs. In den Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr sind es nur halb so viele.