Drogenlenker als Geisterfahrer: „Hielt Polizei für die Mafia“

Das Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen war den Beamten einer Zivilstreife sofort aufgefallen am 18. Juli dieses Jahres auf der A2 bei Vösendorf. Unsichere Fahrweise, viel zu hohe Geschwindigkeit. Sie nahmen die Verfolgung auf und signalisierten dem Fahrer, ihnen zu folgen. Der tat zunächst auch so, als würde er der Aufforderung nachkommen, kurz vor der A2-Abfahrt, scherte er dann aber aus und stieg aufs Gas.

In Richtung Wien raste der Lenker, weiter auf die S1, wo er plötzlich wendete und als Geisterfahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich donnerte.

Straßensperre ignoriert

Dort stellten sich Polizisten mit ihrem Einsatzfahrzeug in den Weg. Doch der Amokfahrer ließ sich dadurch nicht beirren. Wie er, ohne eine Kollision zu verursachen, am Polizeiauto vorbeirasen konnte, sei ihm immer noch ein Rätsel, erinnert sich der Beamte am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt.