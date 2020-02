Geheimprozess gegen Offizier: Der Spionagefall begann im Iran

Martin M., der (wegen Tatbegehungsgefahr) seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet die Vorwürfe vehement. „Es geht ihm nicht besonders gut, er hat gesundheitliche Probleme, die sich in der Haft nicht gebessert haben“, sagt sein Verteidiger Michael Hofer zum KURIER. „Er sagt, dass er weder Staatsgeheimnisse noch militärische Geheimnisse verraten hat. Er hat schon militärbezogene Informationen geliefert, aber keine internen. Er hat veröffentlichte Themen recherchiert und zusammengefasst.“

Hofer betont: „Er war überhaupt kein Spion, sondern eine Art Auslandskorrespondent.“

Ab Anfang 1990 soll der Salzburger Informationen über das Österreichische Bundesheer und möglicherweise auch die NATO an die Russen weitergegeben haben. Bekanntschaft mit den Russen soll er Ende der 1980er-Jahre während seiner Teilnahme an der Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran (UNIIMOG) im Iran gemacht haben. Später war er auch am Golan in Syrien und in Zypern stationiert.