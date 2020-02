Alfred Dreyfus: Der Spion, der keiner war

In den Kinos läuft zurzeit der von Roman Polanski gedrehte Film „J’accuse – Intrige“, in dem es um den französischen Offizier Alfred Dreyfus geht, dessen Spionageprozess den Anstoß zur Gründung des Staates Israel gab.

Kein Spionagefall hat die Welt so verändert wie dieser. In Paris musste sich 1894 der französische Generalstabshauptmann Alfred Dreyfus vor Gericht verantworten, da er militärische Geheimnisse an Deutschland verraten haben soll. Der Korrespondent, der die täglichen Prozessberichte an die Neue Freie Presse nach Wien kabelte, hieß Theodor Herzl. Und der Fall inspirierte ihn dazu, die Gründung des Staates Israel in die Wege zu leiten.