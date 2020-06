Im Häfen ist kein Platz mehr frei

In den Räumen "kocht es wie in einem Kessel", sagt Simma. Das würde "Probleme heraufbeschwören", bestätigt Timm. Auch andere Justizanstalten platzen aus den Nähten: Garsten, Stein, Wr. Neustadt. Dazu kommt Personalmangel. Simma will jetzt Dienst nach Vorschrift, sollten die 350 beantragten Planstellen nicht kommen. "Dann steht der Häf’n."

Rezepte, um die Gefängnisse zu entlasten, gibt es:

Weniger U-Haft

Stichwort: "Gewerbsmäßigkeit" (die Annahme, der Täter verdiene durch wiederholte Delikte seinen Unterhalt). Diese wird oft vorschnell angenommen. Simma nennt ein Beispiel: "Wir haben einen, der vier Packungen Rasierklingen gestohlen und keinen Aufenthaltsort hat." Er sitzt in U-Haft. Der Kriminologe Wolfgang Gratz befürchtet keine Beseitigung dieses Haftgrundes vor der geplanten Reform des Strafgesetzbuches im Jahr 2015.

Mehr Geldstrafen

Der Kriminalsoziologe Arno Pilgram (siehe Interview) hat die Strafpraxis in Deutschland, Österreich und der Schweiz verglichen. Bei unseren Nachbarn wird vier bis fünf Mal so häufig die Geldstrafe verhängt, während in Österreich die Freiheitsstrafe im Zunehmen ist. Wobei 42 Prozent aller Inhaftierten eine sozial schädliche kurze Haftstrafe von unter einem Jahr absitzen, in denen ein Resozialisierungsprogramm nicht greifen kann.

Der Effekt ist jedenfalls gleich null: Die Rückfallquoten sind in Deutschland (36%) und der Schweiz (33%) sogar niedriger als hierzulande (38%).

Ausbau der Alternativen

Die im Jahr 2000 eingeführte Diversion (Auflagen bzw. Geldbußen statt Vorstrafe) hat kurzfristig zur Entlastung geführt. Doch während die Zahl der klassischen Verurteilungen gleich bleibt, gehen jene der alternativen Formen (von 638 im Jahr 2009 auf 537 im Jahr 2011) wieder zurück.

Verbüßung im Heimatland

EU-Täter sollen die von österreichischen Gerichten verhängte Strafe in ihrem Heimatland verbüßen. Seit 2012 müssen sie nicht mehr zustimmen. Strafrechtsexperte Gratz sieht die Politiker in der Pflicht: "Die glauben immer, ihre Kompetenz beweisen zu können, wenn sie für mehr Einsperren sind."