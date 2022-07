Gefährlicher Löscheinsatz auf einem brennenden Pulverfass

Ein Fall aus Deutschland spiegelt die Brisanz wieder. Nach einem verheerenden Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern 2019 wurden 190 Millionen Euro für die Räumung belasteter Bundesliegenschaften in dem Gebiet bereit gestellt.

In Österreich ist das derzeit nicht denkbar. Wie Heeressprecher Oberst Michael Bauer erklärt, werden zumindest die militärischen Sperrgebiete wie Großmittel zweimal jährlich periodisch in Sektoren eingeteilt und aktiv nach Munitionsresten etc. abgesucht. „Die sonstige Beseitigung ist anlassbezogen. Immer dann, wenn etwas gefunden wird, kommen die Kampfmittel-Beseitiger zum Einsatz“, erklärt Bauer.