Ein Lastwagenfahrer, der mit seiner Kippmulde auf dem Feld in eine Hochspannungsleitung geriet, sorgte am Freitagvormittag im Bezirk Tulln für ein Inferno. Der Lkw war mit aufgestellter Kippmulde in die 110-KV-Leitung geraten und fing binnen Sekunden mitten auf einem Stoppelfeld Feuer. Für die Feuerwehren wurde Großalarm gegeben.