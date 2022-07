NÖ: Skandalöser Rindertransport auf Westautobahn gestoppt

Sofort war klar, dass der 55-jährige Chauffeur aus dem Bezirk Lilienfeld bei dem Transport auf das Tierwohl am wenigsten Rücksicht genommen hatte. Neben einer Überladung von annähernd einer Tonne und einigen Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten durch den Fahrer zeigte sich auf den ersten Blick, dass die Rinder auf den Ladeflächen viel wenig Platz hatten. Bei sommerlichen Höchsttemperaturen waren die Tiere dicht aneinandergedrängt.

Technische Mängel

Aber auch bei der technischen Überprüfung des Gespanns kamen die Beamten nicht aus dem Staunen heraus. Sowohl am Sattelzugfahrzeug als auch am Anhänger gab es gravierende Mängel. So waren beim Lkw an der zweiten Achse alle vier Reifen vorschriftswidrig. Drei von vier Reifen wiesen eine zu geringe Profiltiefe auf und beim vierten Reifen waren starke Beschädigungen mit Gewebeaustritt und starker Korrosion und Verschmutzung vorhanden.