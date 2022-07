Umfassender Löschangriff bei Scheunenbrand im Bezirk Gmünd

160 Mitglieder von elf Feuerwehren mit 25 Fahrzeugen sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Scheunenbrand in Schrems (Bezirk Gmünd) im Einsatz gestanden. Durch einen raschen, umfassenden Löschangriff konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf weitere Gebäude wurde verhindert, berichtete die FF per Aussendung. Der Einsatz in der Katastralgemeinde Langegg dauerte am Donnerstag an. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unbekannt.