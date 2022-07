Teuerung: Niederösterreich führt Strompreisrabatt ein

Der Strompreisrabatt wird laut Mikl-Leitner in der am (morgigen) Donnerstag stattfindenden außerordentlichen Sitzung der Landesregierung im Detail besprochen und - neben weiteren, noch nicht genannten Anti-Teuerungsmaßnahmen - beschlossen. Um die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen "so rasch als möglich" zu schaffen, werde ein Sonderlandtag notwendig sein.

Mehreren Medienberichten zufolge dürfte eine solche Sitzung für den kommenden Montag geplant sein. Seitens der Landtagsdirektion hieß es am Mittwoch auf Anfrage, dass bisher noch kein entsprechender Antrag eingelangt sei. Mit einer baldigen Sitzung rechnet auch Reinhard Hundsmüller, Klubobmann der SPÖ Niederösterreich. Er zeigte sich per Aussendung über die mögliche Abhaltung des Sonderlandtags erfreut: "Der wachsende Druck von Bevölkerung, Medien, LHStv. Franz Schnabl, der SPÖ und den anderen im NÖ Landtag vertretenen Parteien hat dazu geführt, dass die ÖVP NÖ einlenkt und endlich damit beginnt, Entlastungen für die Menschen in unserem Bundesland zuzulassen."

NEOS-Landessprecherin Indra Collini begrüßte grundsätzlich, dass nun doch - entgegen der vorherigen Ankündigung der ÖVP - vor September Entlastungsschritte präsentiert wurden. "Es zeugt aber von einem seltsamen Politikverständnis, dass die Volkspartei drei Landtagssitzungen zu diesem Thema ungenutzt verstreichen lässt, der angekündigte Strompreisrabatt jedoch in einer Hau-Ruck-Aktion vorgelegt und beurteilt werden soll", hieß es in einer Aussendung.

In eine ähnliche Kerbe schlug Udo Landbauer, Landespartei- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich. "Das wirkt alles sehr nervös, husch-pfusch zusammengeschustert", konstatierte er per Aussendung. Landbauer trat für einen "echten Energie-Preisdeckel" ein: "Offenbar ist der ÖVP entgangen, dass nicht nur die Strompreise explodiert sind."

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, sieht den "Grünen-Strom-Deckel-Vorschlag 1:1" übernommen, ohne dass die Urheber der Idee erwähnt worden wären. Generell sei aber "hier ein pragmatischer und vernünftiger Weg rasch eingeschlagen" worden, Energiesparanreize inklusive.