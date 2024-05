Gefährliche Social-Media-Challenges: Beton auf Bahngleisen

Sonntagabend hatten unbekannte Täter Betonteile beziehungsweise Steinbrocken auf die Schienen der Hochleistungs-Westbahnstrecke bei St. Pölten in Niederösterreich gelegt und damit eine mögliche Entgleisung eines Personenzuges der Westbahn in Kauf genommen.

Nur einen Tag zuvor war es in Deutschland auf der Zugfahrt des RE8 von Stuttgart nach Würzburg zu einem fast identen Zwischenfall gekommen. Unbekannte Täter hatten bei Heilbronn eine Betonplatte auf die Gleise gelegt. Nach einem heftigen Schlag beim Überrollen leitete der Zugführer eine Schnellbremsung ein. Alle Fahrgäste mussten evakuiert und der Triebwagen wegen Schäden am Rad getauscht werden.

ÖBB und Polizei warnen laufend vor derartigen Mutproben. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass besonders junge Menschen im Zuge solcher Challenges auf Züge klettern. Die Oberleitungen haben, auch wenn kein Zug fährt, eine Spannung von 15.000 Volt , das sind 65-mal mehr als in einer Steckdose. Man muss die Leitungen oder Teile, durch die der Strom fließt, nicht einmal berühren, um einen Stromschlag zu erleiden.

Für die Polizei könnte ein gefährlicher Tiktok-Trend hinter den lebensgefährlichen Aktionen stehen. Dabei geht es um halsbrecherische Mutproben aller Art, um in Social Media-Kanälen möglichst aufzufallen und seine Follower zu "befriedigen“. Kürzlich wurde ein solches Phänomen im Bezirk Amstetten beobachtet. Dabei hatten sich Personen vor heran nahenden Zügen bewusst zwischen die Schienen gelegt.

Gute und schlechte Seiten

Sind solche Challenges, die sich über Social Media verbreiten, also grundsätzlich abzulehnen?

Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht sieht das differenziert: "Zuerst muss man sagen, dass Social Media Challenges per se nichts Schlechtes sind. Viele Challenges sind relativ harmlos und dienen dem reinen Spaßfaktor. Ein positives Beispiel ist etwa die Bottle-Flip-Challenge."

Manche Challenges hätten auch durchaus einen Nutzen, etwa wenn es um sportliche Betätigung oder soziales Engagement geht. Gefährlich werde es immer dann, wenn es darum gehe, sich selbst oder andere Menschen psychisch oder physisch zu verletzen, besonders viel von gewissen Nahrungsmitteln zu konsumieren oder riskantes Verhalten nachzuahmen. "Hinzu kommt, dass diese Challenges auf Plattformen erfolgen, wo sie in kurzer Zeit einer riesigen Menge an Menschen zugänglich gemacht werden, was vor allem für jüngere Kinder ein Risiko birgt." Gerade sie seien besonders gefährdet, da sie noch nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden könnten.

Challenges über Challenges

Die Ice Bucket Challenge, die vor zehn Jahren als eine der ersten viralen Challenges Kreise im Netz zog, begann zum Beispiel noch ganz harmlos. Die Aktion sollte auf die unheilbare Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) aufmerksam machen, an der der Initiator der Challenge selbst erkrankt war. 200 Millionen US-Dollar kamen 2014 weltweit zusammen - Geld, das in die Erforschung der Nervenkrankheit investiert werden konnte.

Doch schon damals trübten einige Schlagzeilen das sonst so positive Bild der Virus-Challenge. Etwa als ein Mann in Nordrhein-Westfalen seine Kegelfreunde mit 1.800 Litern Eiswasser übergießen wollte - direkt aus der Schaufel eines Teleskopladers. Der Lader kippte um und erschlug einen jungen Familienvater.