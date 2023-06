Gefährliche Tiktok-Challenges: Polizei geht präventiv vor

Gefährliche Tiktok-Challenges in Schulen

Seine Kollegin Erika Thurnher kann davon ein Lied singen. Die Leiterin des GRG auf der Schmelz in Wien-Rudolfsheim erinnert sich an einen Vorfall im Dezember 2021. "Es wurde Klopapier in einen Mistkübel gestopft und dann das ganze Desinfektionsmittel aus einem Spender drüber geleert, es kam zu einer Explosion." Die Feuerwehr rückte daraufhin an und löschte den Kleinbrand noch rechtzeitig. "Wir haben später erfahren, dass eine Tiktok-Challenge der Grund dafür war", so Thurnher. "Die Wände mussten dann neu verputzt werden."

Ungeklärt blieb dagegen ein Brand in einer Toilettenanlage in der Volksschule Spielmanngasse in Wien-Brigittenau im März 2023. Damals wurde eine WC-Papier-Plastikhalterung angezündet. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Dass ein Erwachsener dafür verantwortlich ist, sei "sehr unwahrscheinlich", heißt es von der Schule. "Die Türen der Klasse neben der Toilette sind immer offen und auch das Sekretariat ist in der Nähe, da bekommt man mit, wenn jemand vorbeigeht", sagt Direktor Christian Schweitzer.

"Polizisten vom Landeskriminalamt waren da und haben uns gesagt, wir seien die erste Volksschule in Wien, wo so etwas passiert ist. Das hört man nicht gern", so Schweitzer. "Ich finde das sehr bedenklich. Wir haben ja nur Kinder zwischen sechs und neun Jahren." Einen Zusammenhang mit einer TikTok-Challenge hält er jedoch nicht für denkbar.