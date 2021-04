Gedenken an Salzburger Bücherverbrennung macht keine Pause

"Ganz heikles Wort"

Das Wort „Haltung“ sei wie das 2019er-Motto „Zivilcourage“ ein „ganz heikles Wort“, erklärt Karl Müller, Germanist und Mitglied der „Initiative Freies Wort“. „Viele Organisationen kapern dieses Wort, weil es ja auch attraktiv ist“, sagt Müller. Worte wie Haltung würden aber oft „zynisch missbraucht werden“.

Heute geschehe das in gewissen Zusammenhängen noch, aber auch das NS-Regime habe das im Zusammenhang mit der Bücherverbrennung gemacht. Die Salzburger Bücherverbrennung war 1938 die größte auf österreichischem Boden. „Sie haben gesagt, es sei sehr anständig, dass die Menschen ihre Bücher abliefern und ins Feuer werfen, um sich von einer alten Zeit zu trennen. Man muss sehr genau hinschauen, wie diese Worte verwendet werden“, erklärt Müller.

Historikerbericht fertig

Das Gedenken an die Bücherverbrennung ist in Salzburg relativ jung. Erst seit drei Jahren gibt es auf dem Residenzplatz ein Mahnmal, 1987 gab es die erste Gedenkveranstaltung. In einen anderen Akt der Aufarbeitung könnte nun langsam Bewegung kommen. Der Abschlussbericht einer Kommission zur Umbenennung historisch belasteter Salzburger Straßennamen dürfte in den nächsten Tagen fertig werden.

Ob und wie viele Straßennamen von Personen mit NSDAP-Vergangenheit umbenannt werden, ist eine politische Entscheidung. „Da gibt es über das NS-Regime hinausgehend viele Graubereiche. Wie man damit umgeht, ist ein ganz heikles, differenziertes Thema. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, etwas zu tun“, sagt Germanist Müller. Die Diskussion dazu laufe nämlich schon lange.