Gedenken: 80 Jahre Bücherverbrennung

** ARCHIV ** Umstehende betrachten einen Stapel brennender Buecher am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opern-Platz. Bei der 'Buecherverbrennung' waren auf Initiative nationalsozialistischer Studenten die Werke von Schriftstellern verbrannt worden, die nach Ansicht der Nationalsozialisten als 'schaedlich' und 'entartet' eingestuft wurden. Der schwarze Tag fuer die deutsche Literatur jaehrt sich am10. Mai 2008, zum 75. Mal. **FILE**Nazis burn books that are "not German" at the Open Square in Berlin, Germany, May 10, 1933. (AP Photo)

