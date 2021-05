Fußballer-Lokale: Das Spiel mit der Gastronomie

Sein neuestes Projekt befindet sich in der Burggasse 47, in seinem Heimatbezirk Neubau. Es ist also quasi ein Heimspiel für ihn. Dort, wo früher einmal Lampen und Möbel aus den 50ern und 60ern in der 100 Quadratmeter großen „Galerie Zeitloos“ verkauft wurden, soll es nämlich bald vegane Burger und Bowls (ab 10 Euro) geben. Wie bereits in Okoties Lokal „Plain“ am Alsergrund.

Dazu muss er aber erst das Geschäftslokal in ein Restaurant umbauen: mit Belüftung, Heizung und Küche. Dafür braucht Okotie noch das Einverständnis der Nachbarn – nicht der einzige noch ausständige Schritt. „Bis wir die Betriebsgenehmigung haben, stelle ich die Fläche der Kunst zur Verfügung“, sagt Okotie.