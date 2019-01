Vom Ball zur Bowl: Wieso Fußballer Rubin Okotie ein Lokal eröffnet

„Hier ist noch der Lieferschein.“ Der Gemüselieferant ist von hinten an den Lokalbesitzer herangetreten, hält ihm den Zettel zum Unterschreiben hin. Als er ihn zurückbekommt, kann er sich die Frage nicht verkneifen: „Haben Sie vielleicht eine Autogrammkarte dabei?“ Der Lokalchef schüttelt entschuldigend den Kopf. Beim nächsten Mal, verspricht er.

Denn er ist zwar ein Neo-Gastronom, aber kein Unbekannter, der am 18. Jänner ein Lokal in der Berggasse 25 in Wien-Alsergrund eröffnet. Der 31-jährige Rubin Okotie ist Ex-Nationalteamspieler und aktuell Stürmer beim belgischen Zweitligisten KFCO Beerschot Wilrijk.

Mit seiner Frau Vanessa, die Ernährungswissenschaften studiert hat, hat er sich nun den Traum vom eigenen Lokal verwirklicht.