Marvin Kren: „Die Komödie ist eine Flucht nach vorne“

Am Beginn Ihrer Karriere standen Horrorfilme wie „Blutgletscher“ und nach Ihren großen Erfolgen mit „4 Blocks“ und „Freud“ gelten Sie als Thriller-Spezialist. Warum wollen Sie nun ins Komödienfach wechseln?

Nach diesen Achterbahnfahrten in die Dunkelheit der Seelen ist für mich die Komödie eine Flucht nach vorne. Ich wollte damit auch heraus aus der Corona-Lockdown-Depression. Diese Form des Eskapismus war und ist mir ganz besonders wichtig. Mich auf einen fröhlichen Stoff einzulassen ist für mich so etwas wie ein „Survival Guide“.

Der Kobold, der durch Ihren Film geistert, könnte – mythologisch gesehen - ein gutmütiger Hausgeist sein, der Menschen eher harmlose Streiche spielt. In der Literatur wird der Kobold meist als hinterlistiger Bösewicht proträtiert.

Wer oder was ist Ihr Kobold?

Für mich ist der Kobold ein Synonym für das Kind in uns, das wir als Erwachsene oft zu pflegen vergessen. Dabei ist dieser Kobold ein Synonym für eine innere Freiheit. Für mich geht die Entwicklung der Menschen so: Wenn man geboren wird, ist man zuerst einmal Künstler. Dann kommt die Religion, gefolgt von der Politik und all den Ideologien, die uns die freie Wahrnehmung verwischen und damit auch den Künstler in uns ersticken. Wie man all dem mithilfe seines inneren Kobolds wieder entkommt – darum geht es mir in diesem Film.

Sie bringen die Figur des Kobolds in Zusammenhang der Suche nach innerer und äußerer Freiheit. Und das gerade in einer Zeit, in der der Begriff der „Freiheit“ als Vorwand für oft sehr negativen Aktivismus bemüht wird. Man denke an den Sturm auf das Capitol in Washington, weil angeblich die Präsidentschaftswahlen nicht „frei“, sondern manipuliert waren. Oder an die Demonstrationen in Österreich, die sich gegen den „Freiheits-Entzug“ durch die Corona-Maßnahmen richten. Seite an Seite mit Vertretern der ultra-rechten Szene. Wollen Sie auch diesen Menschen vor Augen führen, dass Freiheit viel mehr mit dem Ich und dem Inneren zu tun hat als mit äußerlichem Aktionismus?

Für mich liegt die Freiheit in der Wahrnehmung der eigenen Kreativität.