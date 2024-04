IS-Anschlagspläne auf Fußball-EM: Drohnen könnten Sprengstoff auf Fans abwerfen

ISPK

Es war der Mai 2023, als der heimische Geheimdienst, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), zum ersten Mal vor einer Gruppierung warnte, deren Name damals nur Insidern bekannt war. Die radikale Miliz Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK bzw. engl. ISKP). Seit dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle in Moskau ist der ISPK einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

IS-Ableger

Der ISPK ist ein Ableger der Terrormiliz „Islamischer Staat“, die Ende 2014 von sunnitischen Extremisten gegründet worden war. Anfang 2015 erkannte die Führung des IS schließlich den Ableger der Dschihadistenmiliz offiziell an. Der ISPK konnte in der Folge in Afghanistan vor allem in den nordöstlichen Provinzen Nangarhar und Qunar Fuß fassen. Nach Angaben von UNO-Experten baute die Gruppe auch Schläferzellen in anderen Teilen des Landes, darunter Kabul, sowie in Pakistan auf. Der ISPK will laut dem US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA die Taliban als unfähig darstellen, die Sicherheit in Afghanistan aufrechterhalten zu können.

Eine der gefährlichsten Terrorgruppen

Mittlerweile gilt der ISPK als eine der gefährlichsten Terrorgruppen weltweit, auch mit zahlreichen Sympathisanten in Europa. So wurden etwa jene Tadschiken, die in Anschlagspläne gegen den Wiener Stephansdom und den Kölner Dom eingebunden gewesen sein sollen, dem ISPK zugerechnet. Die CIA schätzte die Stärke des ISPK im Jahr 2023 auf 1.000 bis 6.000 Mitglieder ein.