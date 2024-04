Prozess gegen Lorenz K.: Aus dem IS-Teenager ist ein radikalisierter Mann geworden

"Die erste Methode ist der Angriff von hinten"

Lorenz K. war 19, als er zum ersten Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilt wurde. Neun Jahre fasste er damals aus. Er wollte unter anderem einen damals 13-jährigen Deutschen dazu bringen, eine selbstgebaute Bombe am Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen in die Höhe gehen zu lassen. Es passierte nur deshalb nichts, weil die Zündung der Bombe scheiterte. Auch ein Anschlag auf den Militärstützpunkt Ramstein war geplant - genauso wie ein Messer-Attentat in Österreich.

Noch immer sitzt K., mittlerweile 25 Jahre alt, seine Strafe ab.