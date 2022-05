Fünfjähriger und Mutter bei Verkehrsunfall in Kärnten verletzt

Eine 27 Jahre alte Slowenin und ihr fünfjähriger Sohn sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) verletzt worden. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Auto wegen gesundheitlicher Probleme rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Bachbett, wo der Pkw auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.