Zwei Männer bei Holzarbeiten in Tirol verletzt

Bei Arbeitsunfällen in Trins (Bezirk Innsbruck-Land) und Anras (Osttirol) sind am frühen Freitagabend zwei Männer im Alter von 44 und 67 Jahren verletzt worden. Der 44-Jährige schnitt sich bei Holzarbeiten in einem Waldstück mit einer Motorsäge in den Unterschenkel, Lebensgefahr habe aber keine bestanden, wurde betont. Der 67-Jährige geriet mit der Hand gegen den Fräskopf seiner Holzbearbeitungsmaschine, informierte die Polizei.

Der 44-Jährige trug zwar eine Schnittschutzhose, die aber eine Verletzung nicht verhinderte. Der Mann setzte einen Notruf ab, er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Der 67-Jährige fertigte im Keller seines Hauses Zaunlatten an, als er mit der Hand gegen den Fräskopf geriet und schwere Schnittverletzungen erlitt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen.