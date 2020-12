Frauen verletzt: Polizei-Chefarzt muss auf die Anklagebank

Das brutale Ende eines feuchtfröhlichen Partyabends hat für einen hochrangigen Polizeiarzt ein gerichtliches Nachspiel. Der 48-jährige Mediziner und Chefarzt einer Landespolizeidirektion muss am 21. Jänner am Landesgericht Wiener Neustadt auf der Anklagebank Platz nehmen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mediziner einen Strafantrag wegen zweifacher Körperverletzung, Nötigung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung eingebracht, bestätigt Sprecher Erich Habitzl dem KURIER. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mediziner auch dienstrechtliche Konsequenzen bei der Polizei. Die Landespolizeidirektion will aber zunächst den Ausgang des Verfahrens abwarten.

Es war am 16. Oktober, als der angesehene Notfallmediziner, ärztliche Sachverständige und Gemeindearzt mit zwei Praxen in Niederösterreich mit 1,9 Promille Alkohol im Blut in einer Bar in Traiskirchen zu später Stunde die Nerven verloren haben soll. In seiner Einvernahme gestand er gegenüber der Polizei einen tätlichen Angriff gegen zwei Besucherinnen der Bar ein. Seine Schilderungen über den Tathergang unterscheiden sich jedoch deutlich von den Aussagen der beiden Opfer und des anwesenden Kellners. Ihren Angaben nach sei der Arzt völlig „ausgetickt“.

Haken in Boxmanier

Die zweifache Mutter Olga P. (32) war gegen 22 Uhr noch zusammen mit einer Freundin in der Bar anwesend. Wie Videoaufnahmen zeigen, kamen der Arzt und die Frau an der Bar ins Gespräch. Plötzlich bekamen sich die beiden in die Haare. Laut Aussage des Kellners und der 32-jährigen Olga P., soll der Arzt der Frau mehrmals zu nahe gekommen sein.

Danach eskalierte die Lage. Das Video zeigt, wie Olga P. den Mann wegstößt und ihm mit den Händen ins Gesicht fasst. „Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, schlug er ihr mit der Faust gegen die rechte Seite des Gesichts. Es war ein richtig wuchtiger, harter Schlag“, so die Aussage des Barkeepers.