Hochrangiger Polizeiarzt in Prügelaffäre verwickelt

Olga P. (32) hatte sich am Freitag in dem Lokal mit ihrer Freundin getroffen. Später kam ein bekanntes Pärchen zusammen mit anderen Personen in die Café-Bar. „Zu späterer Stunde verließen alle anderen Personen das Lokal, nur der Arzt blieb zurück“, schildert eine Zeugin. Während die Frau tanzte, versuchte sich der Mediziner mit ihrer 32-jährigen Bekannten an der Bar zu unterhalten. Wie die Bilder aus der Videoüberwachung zeigen, greift der Mann immer wieder in Richtung der zweifachen Mutter. „Er fing an, mich an der Schulter zu berühren und zu umarmen. Ich sagte gefühlt zehn Mal, dass er aufhören soll. Dann boxte er mich plötzlich schmerzhaft in die Rippen“, sagte Olga P. aus.