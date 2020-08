Gewalt gegen Frauen: Schutzzentren wie Fort Knox ausgebaut

Deutliche Mankos erkannt

Umso wichtiger sieht die Polizei auch die notwendigen Investitionen in jene Anlaufstellen, in denen sich gefährdete Frauen in Sicherheit wiegen. Ein Check im vergangenen Herbst in den Frauenhäusern hatte deutliche Mankos aufgezeigt. „Man hat nach den Gewalttaten im Vorjahr genau hingeschaut, welche Sicherheitsvorkehrungen es brauche, und gemeinsam mit den Frauenhäusern das Konzept umgesetzt“, erklären die zuständigen Landesrätinnen Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) im Zuge eines Lokalaugenscheins in St. Pölten.