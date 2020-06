Mehr Gewalt in Corona-Zeit: Deutlich mehr Betretungsverbote

44 Prozent Zunahme

Im Beobachtungszeitraum vom 18. März bis zum 18. Mai hat laut dem Gewaltschutzzentrum NÖ die Zahl der Betretungsverbote (313) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44 Prozent zugenommen. Stamminger gibt allerdings zu bedenken, dass es mit Inkrafttreten des verschärften Gewaltschutzpakets im Jänner eine Änderung der Zählweise gab. „Wenn ein Gefährder vier Familienmitglieder bedroht, dann sind das jetzt vier Betretungsverbote und nicht mehr eines“, so Stamminger. Bis Ende Mai verzeichnete man in NÖ heuer 978 Betretungsverbote, 1.452 waren es im Gesamtjahr 2019. Man brauche kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass diese Zahl heuer deutlich überschritten werde, heißt es von der Landespolizeidirektion.

Was den Ansturm auf die Beratungsstellen anbelangt, so führen die Landesrätinnen diesen auch auf die breit angelegte Informationskampagne in 13 verschiedenen Sprachen zurück. Folder über alle Hilfsangebote wurden beispielsweise in Apotheken und Supermärkten aufgelegt und breit beworben.

Trotz der Zunahme von häuslicher Gewalt hat es speziell in der Coronazeit kaum schwerwiegende familiäre Bluttaten in NÖ gegeben. Die Ausnahme sind zwei Mordversuche im Bezirk Baden.