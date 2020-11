Hochrangiger Polizeiarzt gesteht Prügelaffäre ein

Eine Prügelaffäre in einem Nachtlokal mit zwei Frauen bringt einen hochrangigen Polizeiarzt in eine unangenehme Lage. Der 48-Jährige gestand gegenüber der Polizei den tätlichen Angriff gegen zwei Besucherinnen einer Bar ein.

Wie Recherchen des KURIER ergaben, wird gegen den Chefarzt einer Landespolizeidirektion, Notfallmediziner, ärztlichen Sachverständigen und Gemeindearzt in zwei Praxen in NÖ wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefährlichen Drohung und Sachbeschädigung ermittelt. Er soll, wie der KURIER berichtete, am 16. Oktober im Bezirk Baden mit 1,9 Promille eine zweifache Mutter und deren Begleiterin geschlagen und eine Lokaltüre eingetreten haben. Der 48-jährige Mediziner gab den Zwischenfall zwar zu, hat aber eine deutlich andere Wahrnehmung als ein Zeuge und die beiden mutmaßlichen Opfer. Er will auf Angriffe der Frau in der Bar nur reagiert haben. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Wie Videoaufzeichnungen zeigen, ist es spätabends an der Bar zu dem Gewaltexzess gekommen. Laut dem anwesenden Kellner und der 32-jährigen Olga P. soll der Arzt der Frau mehrmals zu nahe gekommen sein. Als die zweifache Mutter ihn wiederholt darauf aufmerksam machte, Abstand zu halten, sei die Lage eskaliert. Das Video zeigt, wie Olga P. den Mann wegdrängt und ihm mit den Händen ins Gesicht fasst. „Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, schlug er ihr mit der Faust gegen die rechte Seite des Gesichts. Es war ein richtig wuchtiger, harter Schlag“, so die Aussage des Kellners gegenüber der Polizei. „Herr Doktor, bitte aufhören“, schreit der Barkeeper den Polizeiarzt an, ist auf dem Überwachungsvideo zu hören.