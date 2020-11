FPÖ-Volksanwalt Rosenkranz leitet Prüfung zu Terroranschlag ein

Einzeltätertheorie

Was den Tatablauf des Anschlags anbelangt, hat der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag im ORF nochmals die Einzeltätertheorie bekräftigt. Auch wenn immer noch nicht feststehe, wie der 20-jährige Attentäter schwer bewaffnet an den Tatort ins Bermudadreieck gelangte, gäbe es derzeit keinen Hinweis auf Komplizen. Laut Pürstl werden die genauen Vorbereitungshandlungen von Kujtim F. vor den ersten Schüssen am 2. November um 20 Uhr noch erhoben.