FPÖ-Mandatar auf Corona-Party: Er darf im Landtag beiben

Bis zu 3.600 Euro können jene Verwaltungsstrafen ausmachen, die wegen Verstößen gegen das Epidemie-Gesetz verhängt werden. Etwa, wenn jemand das Versammlungsverbot ignoriert - Stichwort: Corona-Party. Wie am Wochenende bekannt wurde, nahm ein steirischer Politiker an so einer Feier in der Südsteiermark teil: Gerhard Hirschmann, der FPÖ-Bezirkschef von Leibnitz und mit seinen 26 Jahren einer der jüngsten Abgeordneten zum Landtag Steiermark.

Aus sämtlichen Parteien kommen Rücktrittsaufforderungen, doch FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek beließ es bei einer Abmahnung. Hirschmann selbst entschuldigte sich und kündigte soziales Engagement als Buße an. Der 26-Jährige bleibt aber, was er ist: Mandatar mit einem Salär von rund 5.900 Euro brutto monatlich als Abgeordneter.