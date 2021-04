Flugpolizei stellt sich im Osten neu auf

Denn es wird nicht nur der Einsatzhubschrauber, sondern auch der gesamte Wartungsbetrieb nach Wiener Neustadt wandern. Zurück in Wien bleibt nur ein Flugfeld für Notfalleinsätze, wie zuletzt beim Terroranschlag vergangenen November in der Wiener Innenstadt. Bis Ende 2022 soll die Flugeinsatzstelle übersiedelt sein, die gesamte Wartung wird laut Stella bis Ende 2023 folgen. Dadurch wird es endlich ausreichend Platz für die technische Instandsetzung der 16 Polizeihubschrauber geben. Die Bedingungen für die Mitarbeiter in Wien sind aufgrund der beengten Lage alles andere als ideal, erklärt Stella.

Flugschule und Trainingsflüge

Auch die Theorieausbildung der Flugschule findet in Zukunft in Wiener Neustadt statt, die praktischen Trainingsflüge wenige Kilometer weiter am Flugplatz in Bad Vöslau (Bezirk Baden). „Dort herrschen auf Grund der Größe des Flugfeldes perfekte Bedingungen“, sagt der neue Leiter.