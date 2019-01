Flugpolizei: Kickl kippt den Plan seines ÖVP-Vorgängers

Die Würfel sind gefallen. Wiener Neustadt wird nicht Standort des neuen Einsatz- und Ausbildungszentrums der Flugpolizei. Das Innenministerium hat die Pläne der Vorgängerregierung endgültig gekippt. Anstatt des neuen Schulungszentrums am Gelände der Polizei-Sondereinheit Cobra in Wr. Neustadt bleiben Wartung und Schulung in der Flugeinsatzstelle Wien-Meidling. Außerdem wird für den FLIR-Nachtsichthubschrauber (24-Stunden-Betrieb) am Flughafen Wien-Schwechat ein Hangar für zwei Maschinen samt Büroräumlichkeiten bis Jahresende neu gebaut.