Reform der Flugpolizei abgestürzt

Statt emsiger Bauarbeiten gibt es am Areal der Cobra-Einsatzzentrale in Wiener Neustadt (NÖ) den gewohnten Alltag. Dabei sollte hier seit Wochen die neue Einsatz- und Ausbildungszentrale der Flugpolizei samt Pilotenschule errichtet werden. Doch das 15 Millionen Euro teure Vorhaben ist vom Innenministerium bis auf Weiteres auf Eis gelegt.

Wie Insider berichten, soll das Prestigeprojekt der Vorgängerregierung unter Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) neu bewertet werden. Auch eine Verlegung der neuen Flugeinsatzstelle an einen anderen Ort, beispielsweise Schwechat oder auch Wien-Simmering, steht im Raum und wird zur Zeit im Kabinett von Herbert Kickl (FPÖ) geprüft. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger dürften für den plötzlichen Richtungswechsel im Ministerium wohl kaum Verständnis haben.

Sie hatten am 19. Mai des Vorjahres zusammen mit Sobotka bei einem Festakt am Cobra-Gelände in Wiener Neustadt den Startschuss für das Projekt gegeben. Weil die bisherige Zentrale in Wien-Meidling im dicht besiedelten Gebiet an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt ist und wegen der Bürgerproteste keine Nachtflüge möglich sind, sollte eine neue Zentrale in Wiener Neustadt gebaut werden. Die notwendigen Beschlüsse wurden bereits 2017 gefasst. Dazu haben das Land NÖ und der Bund bereits neben den Vorarbeiten einiges an Steuergeld in das Projekt investiert.