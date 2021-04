Floridsdorfer sorgen sich um Magdalenenhof auf dem Bisamberg

Dass der Alt-Bürgermeister hier wohl doch nicht seine Zelte aufschlagen wird, darüber sind sich mittlerweile aber auch alle einig.

2016 kam kurz neuer Schwung in die Sache. Die ausschließliche Gastronomienutzung des Gebäudes wurde nach einem Beschluss im Gemeinderat gestrichen. Die Oppositionsparteien im Bezirk – ÖVP, FPÖ, Neos und „Wir für Floridsdorf“ – hatten vorher denselben Antrag im Bezirksparlament abgelehnt, weil sie befürchteten, dass damit Tür und Tor für privaten Wohnraum geöffnet würde.

Käufer gesucht

Die MA49 kündigte damals tatsächlich an, dass ein Käufer gesucht werde. Passiert ist aber in den vergangenen fünf Jahren nichts. Wer sich nach dem Status quo erkundigt, erhält nur eine knappe Antwort: „Ist derzeit in Beratung“.

Ein Käufer müsste jedenfalls viel Geld mitbringen. Die Kosten für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes würde mehrere Millionen Euro betragen. Außerdem seien viele Auflagen zu beachten.

Unverhandelbar sei etwa die Bisamberggarantie. Diese wurde vom damaligen Bezirksvorsteher Heinz Lehner (SPÖ) abgegeben und von Nachfolger Georg Papai bekräftigt. Sie besagt, dass das Naherholungsgebiet erhalten bleibe, unter anderem durch ein Fahrverbot auf der zubringenden Senderstraße.

Kosten sind immens

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten“, sagt Heinz Berger, Klubchef der Floridsdorfer Grünen: Entweder ein Superreicher kaufe das Grundstück aus Liebhaberei. Die Kosten seien nämlich immens, und ein Betrieb würde das Geld nie wieder einspielen.

Oder die Stadt Wien behalte es und müsste viel Geld reinstecken. „Wenn beides nicht passiert, lässt man es bis zur Abbruchreife verfallen.“

FPÖ-Politiker Irschik befürchtet Letzteres: „Es sieht so aus, als warte man darauf, dass es verfällt, um es trotz Denkmalschutz abreißen zu können.“