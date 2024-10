FPÖ-Sieg in Floridsdorf: Ein eigenes DKT für den "blauen" Bezirk

„Spielen tun wir alle gern“, sagte Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) bei der DKT-Präsentation im Festsaal des Amtshauses am Floridsdorfer Spitz – für ihn ein willkommenes Heimspiel, bei dem er auch keine Fragen zur Wahl beantworten musste.

Besonders böse Floridsdorfer Zungen säuseln, dass auch jener Kleingartenverein in Strebersdorf ein blaues Feld verdient hätte, in dem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (auch SPÖ) wohnt, würden seine Nachbarn doch schon fast traditionell mehrheitlich freiheitlich wählen.

Für die Fußballer vom Floridsdorfer AC und ihr nicht erstligataugliches Stadion in der Hopfengasse hat Hannes Neumayer das Feld 34 reserviert. Der Zweitligist feiert ebenfalls sein 120-jähriges Jubiläum, wobei nur intern erzählt wird, dass das erste Spiel anno 1905 stattfand.

In der Realität ist ihr Sportplatz keine Immobilie, auf die Verlass ist. Die Stadt hat öfter den Bau eines neuen Stadions im Verbund mit Wohnungen an Ort und Stelle in Aussicht gestellt. Dabei ist es bis dato jedoch geblieben.