Floridsdorf: Ein erster Rad-Highway mit „Luft nach oben“

Auf den ersten Blick schaut er wirklich top aus: Der neue Zweirichtungsradweg in der Floridsdorfer Hauptstraße als zeitgemäßes Entrée in den 21. Bezirk. Allerdings endet das nur wenige hundert Meter lange Prunkstück bis auf Weiteres beim Bezirksamt. Wer von dort weiterradeln will, zum Schlingermarkt, zum Krankenhaus Nord oder gar nach Stammersdorf, der begibt sich zwischen all den Pkws in Lebensgefahr.

Insofern ist Floridsdorfs „Rad-Highway“, den Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) am Montag als solchen stolz angekündigt hat, eine schöne Geste. Von einem Rad-Highway in anderen Städten oder anderen Teilen Wiens (etwa die Route von Kagran zur Urania) ist er hingegen noch kilometerweit entfernt.