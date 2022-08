Finanzpolizei entdeckte heuer schon 1.400 Schwarzarbeiter

Poker, Hehlerei und Kokain

Im Im dritten Wiener Gemeindebezirk wurde außerdem gemeinsam mit der WEGA ein illegales Pokercasino ausgehoben. "Nach der zwangsweisen Öffnung der Eingangstüren fanden sich die Einsatzorgane in einem Umkleidebereich wieder, der schall- und sichtschutzverbaut ausgestaltet wurde, um den Casinobereich wirksam gegen das Stiegenhaus des Wohnhauses abzuschirmen. Der Casinobetreiber war trotz des florierenden Casinobetriebes mit zwei Casinotischen, die für hohe Einsätze reserviert waren, als langzeitarbeitslos gemeldet und damit Empfänger von Transferzahlungen", heißt es weiter. "Gleichzeitig wurde vor Ort Kokain samt Streckmittel, aber auch Hehlerwaren in Form von Uhren und anderen Wertgegenständen gefunden. Die Glücksspiellokale wandeln sich mehr und mehr zu multikriminellen Standorten, an denen oftmals neben dem illegalen Glücksspiel auch Prostitution, Geldleihe zu Wucherzinsen, Hehlerei und Schlepperei ausgeübt werden." Einsätze gegen das illegale Glücksspiel seien stets mit Gefahren verbunden, schließlich sind die Betreiber oftmals gewaltbereit und schrecken beispielsweise vor Reizgasangriffen oder unter Strom stehenden Türen nicht zurück. Zudem wird der Finanzpolizei durch weitere Maßnahmen das Leben durch verschiedene Zugangsbarrieren schwergemacht.