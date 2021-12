Finanzpolizei hebt illegales Pokerlokal in Favoriten aus

Mitten im Lockdown sollen sich 20 Spieler in einem illegalen Pokerlokal in Wien-Favoriten getroffen haben. Aufgeflogen ist das verbotene Glücksspiel durch eine Razzia der Finanzpolizei. Die Teilnehmer dürften nur die Lockdown-Bestimmungen missachtet, sondern sich auch an keinerlei Corona-Schutzmaßnahmen gehalten haben. Darüber hinaus wurden bei einem der Tatverdächtigen Drogen gefunden.

„Einsätze wie diesen gibt es zwar laufend, nicht aber in dieser Dimension“, erklärt ein Sprecher des Finanzministeriums dem KURIER. Offen ist nach wie vor, wer der Veranstalter dieses Events war. Erste Einvernahmen durch die Finanzpolizei verliefen erfolglos. Keine der angetroffenen Personen wollte sich äußern. Die Ermittlungen laufen.