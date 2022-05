Salzburg: Finanzpolizei beschlagnahmte 72 illegale Glücksspielgeräte

Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung führte zwischen 9. März und 7. April schwerpunktmäßige Kontrollen im Kampf gegen illegales Glücksspiel in der Stadt Salzburg durch. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden an fünf Kontrolltagen in zehn Lokalen insgesamt 72 Automaten beschlagnahmt.