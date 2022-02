Neuerlicher Polizeieinsatz in illegalem Gasthaus in Niederösterreich

Bei einem Lokal in St. Johann am Steinfelde in der Stadtgemeinde Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat es am Sonntag neuerlich einen Polizeieinsatz gegeben. Mittlerweile bereits der fünfte Einsatz in diesem Lokal. In den Räumlichkeiten waren laut Chefinspektor Johann Baumschlager wieder Gäste anwesend, der Parkplatz ist mit Autos voll gewesen. Gegen den Besitzer des offiziell geschlossenen Betriebes wurden Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.