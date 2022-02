24-jähriger Drogendealer in Kärnten festgenommen

Die Polizei hat einen 24 Jahre alten Villacher als Drogendealer ausgeforscht und festgenommen. Wie das Landespolizeikommando am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurden in der Wohnung des Mannes fast zwei Kilogramm Cannabis und mehrere hundert Gramm Kokain sowie einige tausend Euro Bargeld und Notizblöcke mit Aufzeichnungen über die Drogengeschäfte gefunden. Der 24-Jährige legte ein Geständnis ab.