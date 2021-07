Feuerwehren: Bunt, bunt, bunt sind die Uniformen

In Salzburg ist sie sandfarben, in Tirol schwarz mit sandfarbenen Einsätzen. In Wien und Niederösterreich tragen die Feuerwehrleute ausschließlich dunkelblau, in Burgenland und Kärnten grün, in Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark je nach Bezirk grün oder blau. Derzeit noch jedenfalls, denn: Das westlichste Bundesland stellt gerade auf einheitliche blaue Uniformen um, in der Steiermark plant der Landesfeuerwehrverband dies ebenfalls. Obwohl eine Übergangsfrist bis 2025 vorgesehen ist, regt sich doch Unmut von Feuerwehren jener Bezirke, die nun ändern müssen. Darin sei kein praktischer Nutzen erkennbar, rügt etwa Josef Zörweg, Abschnittskommandant von Gröbming aus dem derzeit grün-uniformierten Bezirk Liezen.