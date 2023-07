Unwetter in Kärnten: Frau nach Blitzschlag im Spital

Die Feuerwehrleute in Kärnten kommen in dieser Woche nicht zur Ruhe. Bereits am Donnerstagnachmittag wüteten wieder mehrere Gewitterzellen, vor allem in den Bezirken St.Veit an der Glan, Wolfsberg, Klagenfurt Land, Villach, Feldkirchen und auch in Teilen Völkermarkt.

Laut Informationen des Kärntner Landesfeuerwehrbands wurden zahlreiche Straßen, Häuser und Keller überflutet, weil derart große Regenmengen fielen. "Erneut mussten auch umgestürzte Bäume gesichert bzw. beseitigt werden. Die ersten Einsätze wurden im Gurktal rund um Weitensfeld und Zweinitz gemeldet. In weiterer Folge zogen die Gewitter ins Lavanttal und auch Richtung Süden", so die Feuerwehr. Etwa 150 Mal mussten die Einsatzkräfte gestern ausrücken.

