Unwetter verhindern Robbie-Williams-Konzert in Kärnten

Die Unwetter in Kärnten haben nun auch zur Absage des am Samstag geplant gewesenen Konzerts von Robbie Williams vor der Burg Hochosterwitz geführt. Die Niederschläge der vergangenen Tage "haben den Park- und Veranstaltungsflächen stark zugesetzt", teilte der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstagabend mit. "Hinzu kommen die prognostizierten Niederschläge am Freitag und Samstag während des gesamten Konzerttages." Die Show könne daher aufgrund der Wetterlage nicht stattfinden.