Rammstein-Vorwürfe: Was österreichische Anwälte zur Berichterstattung sagen

Mehrere deutsche Medien berichteten vor wenigen Tagen auch über Vorwürfe zweier Frauen zu mutmaßlichen sexuellen Übergriffen, die der Rammstein-Keyboarder Lorenz verübt haben soll. Dieser wies die Vorwürfe, die sich laut den Frauen vor über 20 Jahren zugetragen hätten, zurück. Strafrechtlich können Straftaten verjähren und damit nicht mehr verfolgt werden.

Strafrechtlich können Straftaten verjähren

"Medienrechtlich muss der Umstand, dass die vermeintliche Tat bereits 20 Jahre zurückliegt, bei der Interessensabwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit berücksichtigt werden. Auch hier überwiegt aber unseres Erachtens das öffentliche Interesse an einer - neutralen und wahrheitsgemäßen - Berichterstattung gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse des Keyboarders, zumal der Tatvorwurf jene Tätigkeit betrifft, die er nach wie vor ausübt", so Rami und Kern.

Aufzeigen von Machtmissbrauch

Dabei stünde für viele Frauen gar nicht so sehr eine strafrechtliche Verfolgung an oberster Stelle, merkt Windhager an. "Es geht vielmehr um das Aufzeigen von Machtmissbrauch und einen Kulturwandel in der Debatte, dass solche Schilderungen ernst genommen werden", meint die Anwältin.

Rammstein treten in Wien auf

Rammstein treten am 26. und 27. Juli im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Am Tag der ersten Show ist eine Kundgebung angekündigt, die "Keine Bühne für Täter" fordert. Mehrere Frauen hatten Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten.

Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe entschieden zurück. In Deutschland wird derzeit dazu ermittelt.