Feuerwehr-Wahl: Heißestes Amt im Land geht an Oberösterreicher

Die Würfel sind gefallen: Mit Robert Mayer wird von nun an ein Oberösterreicher den bundesweit 4.500 Feuerwehren mit 350.000 Mitgliedern vorstehen. Das entschieden am Samstag 99 Delegierte im Rahmen des Bundesfeuerwehrtags in St. Pölten.

Mit der Wahl des 51-Jährigen wurde nach über zehn Jahren mit Albert Kern an der Spitze des Österreichischen Bundesfeuerwehr-Verbands ein Generationenwechsel vollzogen. Der 65-Jährige stellte sich aus Altersgründen nicht mehr der Wiederwahl.