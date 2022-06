Vier Meter in Betonschacht gestürzt: Bub aus NÖ verletzt

Großes Glück hatte am Freitag ein 12-Jähriger in Bad Vöslau (Bezirk Baden). Beim Klettern in Bäumen war der Bub abgerutscht und circa vier Meter tief in einen Betonschacht gestürzt, wie die Feuerwehr der Stadt online mitteilte.

„Bei unserem Eintreffen wurde das Kind bereits vom Rettungsdienst und dem Feuerwehrarzt der Feuerwehr Gainfarn versorgt. Der Bub war zwar verletzt, aber ansprechbar und saß aufrecht in dem Schacht“, schilderte Einsatzleiter Philipp Michalek die Lage beim Eintreffen der Feuerwehr.

Schacht selbst verlassen

Der 12-Jährige konnte das zwei Meter tiefe Loch glücklicherweise aus eigenen Kräften über eine Leiter wieder verlassen. Nach einer Untersuchung durch einen Notarzt wurde der Verletzte von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes Kottingbrunn in ein Krankenhaus gebracht. Der anwesende Notarzthubschrauber Christopherus 3 wurde nicht gebraucht.

Da sich an der Einsatzstelle einige Schaulustige gesammelt hatten, sicherten Feuerwehr und Polizei gemeinsam den Landeplatz des Hubschraubers. Nach einer guten Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich vor Kurzem auch in Klaus (Bezirk Feldkirch) ereignet. Eine Dreijährige war dort durch ein Abdeckgitter fünf Meter in einen Schacht abgestürzt.