Dreijährige fiel in Vorarlberg in fünf Meter tiefen Schacht

Beim Spielen mehrerer Kinder bei der Volksschule in Klaus (Bezirk Feldkirch) rutschte ein Abdeckungsgitter aus der Halterung: Ein dreijähriges Mädchen stürzte in den fast fünf Meter tiefen Lüftungsschacht. Ein weiteres Kind konnte sich laut Landespolizeidirektion Vorarlberg noch rechtzeitig zur Seite in Sicherheit springen.



Die Kinder hätten Spaß daran gehabt, dass die insgesamt sechs Gitter des Schachtes wackelten, wenn sie darauf herumsprangen, hieß es. Dabei habe sich plötzlich eines der Gitter gelöst und ist mit dem Mädchen in das Innere des 4,8 Meter tiefen Schachts gestürzt. Die Dreijährige konnte durch Ersthelfer aus dem Schacht geborgen werden. Dann wurde sie durch die Rettungskräfte versorgt und für die weitere medizinische Betreuung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt.