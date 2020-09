NÖ: Frau stürzte in vier Meter tiefen Schacht

Zu einer Menschenrettung wurden am Dienstagnachmittag drei Feuerwehren in der Stadtgemeinde Haag alarmiert. Eine Frau war durch eine Holzplanke gebrochen und rund 4 Meter tief in einen Schacht gestürzt. Die Frau hatte Glück im Unglück: Sie hatte ihr Handy bei sich und konnte ihren Mann und den Notruf über ihre misslichliche Lage verständigen.