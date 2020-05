Rehkitz aus Schacht gerettet

Samstag kurz nach Mittag wurde die Polizei von einem 38-jährigen Mann aus Neusiedl am See verständigt. Der Mann war gerade auf dem Heimweg als er in der Nähe eines dicht verwachsenem Grundstücks Tierschreie hörte. Als er nachschaute, fand er ein Rehkitz, das etwa eineinhalb Meter in einen Schacht gestürzt war. Es schrie und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Polizei rückte an und die Beamten konnten das Jungtier aus seiner misslichen Lage befreien. Das Kitz wurde einem ebenfalls zur Hilfe gerufenen Jäger übergeben. "Der 81-jährige Jagdaufseher, der in Begleitung seines Sohnes erschien, kümmert sich in weiterer Folge um die artgerechte Aufzucht des Tieres", erklärt ein Polizeisprecher.

Die Sicherung des offenen Schachts wird von der Gemeinde Neusiedl am See veranlasst.