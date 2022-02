Wien-Hietzing: Arbeiter durch Sturz in einen Schacht schwer verletzt

Donnerstagfr├╝h st├╝rzte ein Mann bei Arbeiten in der Konrad-Duden-Gasse in Wien-Hietzing ab und verletzte sich dabei schwer.

Der Arbeiter befand sich im Garten eines Hauses am K├╝niglberg, als er aus bisher unbekannter Ursache mehrere Meter tief in den Schacht abst├╝rzte. Schwer verletzt blieb der Mann am Fu├če des engen Schachtes liegen.