OÖ: Arbeiter starb bei Sturz in Liftschacht

Ein 45-jähriger Arbeiter stürzte Montagmittag in Reichersberg (Bezirk Ried) in einem Liftschacht zwölf Meter ab. Er wurde tödlich verletzt.

Das Opfer soll laut Polizei selbst die Sicherheitsabsperrung vor dem Schacht im zweiten Stock entfernt und im Inneren eine Leiter angelehnt haben. Diese dürfte weggerutscht sein und der Mann fiel in die Tiefe, berichtete die Polizei. Er erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.